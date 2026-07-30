Powstał Firewall, który rozumie sztuczną inteligencję. Check Point otwiera nową erę cyberbezpieczeństwa

Odpowiedzią ma być pierwszy na świecie system AI Network Firewall – rozwiązanie określane jako AI Defense Plane, które może zrewolucjonizować rynek cyberbezpieczeństwa. To pierwszy firewall zaprojektowany z myślą o erze sztucznej inteligencji. Co istotne, nie wymaga budowy nowej infrastruktury ani kosztownej wymiany urządzeń. Nowe funkcje zostaną dostarczone zdalnie w ramach aktualizacji oprogramowania firewalli Check Point, dzięki czemu obecnie wykorzystywane zabezpieczenia zostaną przekształcone przez producenta w system zdolny do ochrony komunikacji z narzędziami AI.



– Sztuczna inteligencja zmienia sieci przedsiębiorstw, a dzięki AI Network Firewall zmieniamy również sam firewall, aby skutecznie je chronić. To właśnie przez sieć przechodzi każde zapytanie do AI, każde odwołanie do modelu i każda interakcja z agentami sztucznej inteligencji. Tradycyjne zapory sieciowe nigdy nie były projektowane z myślą o wykrywaniu i kontrolowaniu tego rodzaju aktywności – uważa Nataly Kremer, Chief Product Officer w Check Point.



Skala problemu rośnie z miesiąca na miesiąc. Według danych Check Point Research od 87 do 93 proc. organizacji na świecie doświadcza każdego miesiąca co najmniej jednej interakcji z generatywną sztuczną inteligencją, która niesie wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa. Jednocześnie liczba zapytań zawierających poufne dane firmowe, osobowe lub objęte regulacjami prawnymi podwoiła się w ciągu roku i obecnie dotyczy już jednej na 25 interakcji z systemami AI. Organizacje wdrażają sztuczną inteligencję znacznie szybciej niż są w stanie stworzyć skuteczne mechanizmy jej nadzorowania.



Rozwiązanie ma szczególne znaczenie dla instytucji rządowych, wojska, służb specjalnych oraz operatorów infrastruktury krytycznej, gdzie nawet pojedynczy wyciek informacji może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa. Jest to szczególnie istotne w przypadku Polski, która – jak wynika z najnowszych badań Check Point – weszła w krytyczny moment zagrożenia i liczby ataków na instytucje rządowe.



– Po raz pierwszy w historii polskie instytucje rządowe stały się obiektem ataków cybernetycznych na poziomie 3450 razy tygodniowo. Z analizy ostatnich kilku lat wynika, że jeszcze nigdy nie mieliśmy tak intensywnej kampanii cybernetycznej wycelowanej w polskie instytucje o znaczeniu strategicznym – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software Technologies w Polsce. Sytuacja Polski jest o tyle istotna, że skala ataków znacznie przewyższa średnią światową (3026) zagrożeń dla instytucji rządowych. Stąd potrzeba dostosowania systemów do dzisiejszych wyzwań i rosnącego znaczenia AI w zakresie cyberbezpieczeństwa.



Z technologii na pewno skorzystają również przedsiębiorstwa, banki, sektor ochrony zdrowia czy przemysł, wszędzie tam, gdzie przetwarzane są dane o wysokiej wartości. Najbardziej obrazowym przykładem działania nowego rozwiązania jest sytuacja, która dziś zdarza się w wielu organizacjach. Pracownik przygotowuje raport lub analizuje kod programu i chcąc przyspieszyć pracę, kopiuje fragment dokumentu do ChatGPT albo Claude z prośbą o jego poprawę lub analizę. Do tej pory tradycyjne zapory sieciowe nie były w stanie rozpoznać treści takiego zapytania. AI Network Firewall analizuje jednak samą komunikację z modelami sztucznej inteligencji. Jeśli wykryje, że do publicznej usługi mają zostać przesłane poufne informacje, tajne dokumenty, dane klientów, fragmenty kodu źródłowego lub inne wrażliwe informacje, automatycznie zatrzyma takie zapytanie, zanim opuści ono sieć organizacji. Oznacza to, że dane nigdy nie trafią do zewnętrznej platformy AI.



System nie ogranicza się wyłącznie do kontroli pracowników. Chroni również komunikację pomiędzy agentami AI, aplikacjami wykorzystującymi duże modele językowe (LLM) oraz serwerami opartymi na protokole Model Context Protocol (MCP). Firewall wykrywa nieautoryzowane narzędzia AI działające poza wiedzą działów bezpieczeństwa, analizuje sposób korzystania z aplikacji, kontroluje dostęp do zatwierdzonych usług oraz blokuje ataki wykorzystujące tzw. prompt injection, czyli złośliwe polecenia mające skłonić model AI do ujawnienia poufnych informacji lub wykonania niebezpiecznych operacji.

Nowe rozwiązanie wpisuje się w szerszy trend automatyzacji cyberbezpieczeństwa. Szacuje się, że już 77 proc. przedsiębiorstw na świecie wdrożyło rozwiązania służące ochronie środowisk wykorzystujących sztuczną inteligencję, a w najbliższych latach około 15 proc. decyzji dotyczących bezpieczeństwa będzie podejmowanych automatycznie przez systemy AI wspierające specjalistów odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury cyfrowej. To pokazuje, że sztuczna inteligencja staje się nie tylko nowym źródłem zagrożeń, ale również kluczowym narzędziem ich zwalczania.