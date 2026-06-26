Check Point i OpenAI łączą siły. Firmy zyskają nową broń przeciw cyberatakom wspieranym przez AI

Check Point poinformował o dołączeniu do programu OpenAI Daybreak Cyber Partner Program, skupiającego wybranych światowych dostawców cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu firma uzyska dostęp do najnowszych modeli OpenAI i będzie mogła integrować je bezpośrednio ze swoimi rozwiązaniami chroniącymi organizacje przed cyberatakami.



To istotny krok dla rynku bezpieczeństwa IT. Dotychczas najbardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji były wykorzystywane głównie do analiz, badań i wsparcia ekspertów. Teraz mają stać się elementem codziennych systemów obronnych działających w przedsiębiorstwach.



– Będąc członkiem OpenAI Daybreak Cyber Partner Program, Check Point zajmuje wyjątkową pozycję umożliwiającą wdrażanie pionierskich możliwości AI bezpośrednio do rozwiązań bezpieczeństwa, na których klienci polegają każdego dnia – powiedział Roi Karo, Chief Strategy Officer w Check Point Software.



Cyberprzestępcy przyspieszają dzięki AI



Znaczenie tej współpracy rośnie wraz ze skalą zagrożeń. Według ekspertów branży cyberbezpieczeństwa sztuczna inteligencja stała się jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez grupy przestępcze. Badania wskazują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 45 proc. instytucji finansowych na świecie doświadczyło cyberataku wykorzystującego AI (Deep Instinct): m.in. deepfake'i, phishing generowany przez AI czy złośliwe oprogramowanie tworzone przez modele generatywne.



Oznacza to, że organizacje muszą reagować szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W wielu przypadkach tradycyjne metody wykrywania zagrożeń nie są już wystarczające, ponieważ ataki rozwijają się w czasie rzeczywistym i wykorzystują techniki, które jeszcze kilka lat temu były dostępne jedynie dla najbardziej zaawansowanych grup hakerskich.



Integracja technologii OpenAI z platformami Check Point ma przede wszystkim zwiększyć skuteczność ochrony i skrócić czas reakcji na incydenty.



W praktyce przedsiębiorstwa mogą liczyć na szybsze wykrywanie nowych zagrożeń i anomalii w sieci, automatyczną analizę incydentów bezpieczeństwa, wsparcie zespołów SOC (Security Operations Center) poprzez ograniczenie liczby fałszywych alarmów, skuteczniejsze identyfikowanie prób phishingu i ataków socjotechnicznych oraz automatyzację części procesów związanych z reagowaniem na incydenty.



Dla wielu organizacji równie ważna może okazać się poprawa efektywności operacyjnej. Niedobór specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa pozostaje jednym z największych problemów rynku, dlatego narzędzia AI mogą przejąć część najbardziej czasochłonnych zadań wykonywanych dziś przez analityków.



Check Point podkreśla, że wdrożenie zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami środowisk korporacyjnych dotyczącymi bezpieczeństwa, kontroli dostępu oraz ograniczania ryzyka nadużyć. Współpraca obejmuje również wspólne działania na rzecz opracowania standardów odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie.



Nowe funkcje będą wdrażane stopniowo i początkowo zostaną wykorzystane w precyzyjnie określonych scenariuszach defensywnych. Ich zakres będzie rozszerzany wraz z potwierdzeniem skuteczności i bezpieczeństwa kolejnych zastosowań.



Początek nowego etapu rynku cyberbezpieczeństwa



Partnerstwo Check Point i OpenAI pokazuje, że sztuczna inteligencja staje się jednym z kluczowych elementów strategii ochrony przedsiębiorstw. W sytuacji, gdy cyberprzestępcy coraz szerzej wykorzystują AI do prowadzenia ataków, firmy technologiczne są zmuszone sięgać po równie zaawansowane narzędzia po stronie obrony.



Dla przedsiębiorstw oznacza to dostęp do nowej generacji systemów bezpieczeństwa, które mają nie tylko wykrywać zagrożenia, ale także przewidywać je i reagować na nie szybciej, niż jest w stanie zrobić człowiek. W praktyce może to przesądzić o bezpieczeństwie danych, ciągłości działania i konkurencyjności firm w coraz bardziej cyfrowej gospodarce.