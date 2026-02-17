Check Point po raz trzeci z rzędu na szczycie rankingu GigaOm

Według GigaOm Check Point wyróżnia się przede wszystkim zdolnością do zapewnienia wysokiej skuteczności ochrony przy jednoczesnym ograniczaniu złożoności operacyjnej w środowiskach hybrydowych i multicloud. Firma została umieszczona w ćwiartce Innovation / Platform Play, m.in. dzięki ujednoliconej architekturze Infinity, naciskowi na prewencję i uproszczeniu zarządzania.
Trzy obszary, które „robią robotę” w chmurze
W raporcie wskazano kilka kluczowych przewag, istotnych zarówno dla zespołów bezpieczeństwa, jak i biznesu:
- Zaawansowana ochrona aplikacji w chmurze: CloudGuard WAF ma wykorzystywać analizę ML, walidację behawioralną i kontekstowe uczenie maszynowe do blokowania m.in. złośliwego ruchu, botów, prób brute force i scrapingu.
- Automatyzacja polityk bezpieczeństwa: CloudGuard Controller ma stale „odpytwać” środowiska chmurowe i automatycznie dostosowywać polityki sieciowe, ograniczając ryzyko błędów i nieprawidłowych konfiguracji.
- Głębsza widoczność ryzyk w multicloud: wprost wyróżniono integrację z Wiz, która ma dostarczać „połączony graf” ułatwiający wykrywanie luk w widoczności i priorytetyzację remediacji.
- Check Point utrzymuje wysokie tempo innowacji, wykorzystując kompetencje sieciowe do budowy ujednoliconej platformy dopasowanej do realiów działania nowoczesnych organizacji – zaznacza Andrew Green, analityk GigaOm,
Temat bezpieczeństwa zawsze wraca, jak bumerang
W praktyce stawką jest skrócenie czasu od wykrycia ryzyka do reakcji oraz ograniczenie kosztów wynikających z rosnącej złożoności architektur chmurowych. Raport wskazuje, że kierunek „platformizacji” i integracji narzędzi ma pomagać organizacjom utrzymać spójne polityki bezpieczeństwa mimo rozproszenia aplikacji i danych między różnymi chmurami oraz środowiskami prywatnymi.
Check Point akcentuje przy tym strategię Open Garden – czyli rozwijanie interoperacyjności i natywnych integracji z rozwiązaniami chmurowymi bez „zamykania” klientów w jednym ekosystemie.