Check Point po raz trzeci z rzędu na szczycie rankingu GigaOm
GigaOm ujawnił wyniki najnowszych badań rozwiązań zabezpieczających chmurę w raporcie Radar for Cloud Network Security 2025. Wśród liderów znalazło się pięć firm, z których najbardziej zbalansowaną propozycją charakteryzuje się Check Point Software. To już trzeci rok, w którym firma plasuje się w ścisłej czołówce zestawienia. Producent łączy innowacyjność z rosnącą dojrzałością swojego rozwiązania.
2026-02-17, 12:30

Według GigaOm Check Point wyróżnia się przede wszystkim zdolnością do zapewnienia wysokiej skuteczności ochrony przy jednoczesnym ograniczaniu złożoności operacyjnej w środowiskach hybrydowych i multicloud. Firma została umieszczona w ćwiartce Innovation / Platform Play, m.in. dzięki ujednoliconej architekturze Infinity, naciskowi na prewencję i uproszczeniu zarządzania. 

Trzy obszary, które „robią robotę” w chmurze   

W raporcie wskazano kilka kluczowych przewag, istotnych zarówno dla zespołów bezpieczeństwa, jak i biznesu:

  • Zaawansowana ochrona aplikacji w chmurze: CloudGuard WAF ma wykorzystywać analizę ML, walidację behawioralną i kontekstowe uczenie maszynowe do blokowania m.in. złośliwego ruchu, botów, prób brute force i scrapingu. 
  • Automatyzacja polityk bezpieczeństwa: CloudGuard Controller ma stale „odpytwać” środowiska chmurowe i automatycznie dostosowywać polityki sieciowe, ograniczając ryzyko błędów i nieprawidłowych konfiguracji. 
  • Głębsza widoczność ryzyk w multicloud: wprost wyróżniono integrację z Wiz, która ma dostarczać „połączony graf” ułatwiający wykrywanie luk w widoczności i priorytetyzację remediacji. 

- Check Point utrzymuje wysokie tempo innowacji, wykorzystując kompetencje sieciowe do budowy ujednoliconej platformy dopasowanej do realiów działania nowoczesnych organizacji – zaznacza Andrew Green, analityk GigaOm,

 

Temat bezpieczeństwa zawsze wraca, jak bumerang    

W praktyce stawką jest skrócenie czasu od wykrycia ryzyka do reakcji oraz ograniczenie kosztów wynikających z rosnącej złożoności architektur chmurowych. Raport wskazuje, że kierunek „platformizacji” i integracji narzędzi ma pomagać organizacjom utrzymać spójne polityki bezpieczeństwa mimo rozproszenia aplikacji i danych między różnymi chmurami oraz środowiskami prywatnymi.    

Check Point akcentuje przy tym strategię Open Garden – czyli rozwijanie interoperacyjności i natywnych integracji z rozwiązaniami chmurowymi bez „zamykania” klientów w jednym ekosystemie. 

 

