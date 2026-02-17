Check Point po raz trzeci z rzędu na szczycie rankingu GigaOm

Według GigaOm Check Point wyróżnia się przede wszystkim zdolnością do zapewnienia wysokiej skuteczności ochrony przy jednoczesnym ograniczaniu złożoności operacyjnej w środowiskach hybrydowych i multicloud. Firma została umieszczona w ćwiartce Innovation / Platform Play, m.in. dzięki ujednoliconej architekturze Infinity, naciskowi na prewencję i uproszczeniu zarządzania.

Trzy obszary, które „robią robotę” w chmurze



W raporcie wskazano kilka kluczowych przewag, istotnych zarówno dla zespołów bezpieczeństwa, jak i biznesu:

Zaawansowana ochrona aplikacji w chmurze : CloudGuard WAF ma wykorzystywać analizę ML, walidację behawioralną i kontekstowe uczenie maszynowe do blokowania m.in. złośliwego ruchu, botów, prób brute force i scrapingu.

: CloudGuard WAF ma wykorzystywać analizę ML, walidację behawioralną i kontekstowe uczenie maszynowe do blokowania m.in. złośliwego ruchu, botów, prób brute force i scrapingu. Automatyzacja polityk bezpieczeństwa : CloudGuard Controller ma stale „odpytwać” środowiska chmurowe i automatycznie dostosowywać polityki sieciowe, ograniczając ryzyko błędów i nieprawidłowych konfiguracji.

: CloudGuard Controller ma stale „odpytwać” środowiska chmurowe i automatycznie dostosowywać polityki sieciowe, ograniczając ryzyko błędów i nieprawidłowych konfiguracji. Głębsza widoczność ryzyk w multicloud: wprost wyróżniono integrację z Wiz, która ma dostarczać „połączony graf” ułatwiający wykrywanie luk w widoczności i priorytetyzację remediacji.

- Check Point utrzymuje wysokie tempo innowacji, wykorzystując kompetencje sieciowe do budowy ujednoliconej platformy dopasowanej do realiów działania nowoczesnych organizacji – zaznacza Andrew Green, analityk GigaOm,

Temat bezpieczeństwa zawsze wraca, jak bumerang



W praktyce stawką jest skrócenie czasu od wykrycia ryzyka do reakcji oraz ograniczenie kosztów wynikających z rosnącej złożoności architektur chmurowych. Raport wskazuje, że kierunek „platformizacji” i integracji narzędzi ma pomagać organizacjom utrzymać spójne polityki bezpieczeństwa mimo rozproszenia aplikacji i danych między różnymi chmurami oraz środowiskami prywatnymi.



Check Point akcentuje przy tym strategię Open Garden – czyli rozwijanie interoperacyjności i natywnych integracji z rozwiązaniami chmurowymi bez „zamykania” klientów w jednym ekosystemie.