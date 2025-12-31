Check Point wyróżniony przez czołowych analityków i laboratoria badawcze

Ten rok dobitnie pokazał, że wraz z przyspieszającą adopcją AI zespoły bezpieczeństwa są pod coraz większą presją, aby chronić rosnący ekosystem danych, aplikacji i infrastruktury. Check Point pomaga organizacjom wyprzedzać zagrożenia dzięki podejściu prevention-first (prewencja przede wszystkim), które łączy zarządzanie bezpieczeństwem, wzmacnia ramy Zero Trust i umożliwia bezpieczne wykorzystanie AI w całym przedsiębiorstwie. Przy wzroście cyberataków o 44% rok do roku, proaktywna prewencja nigdy nie była ważniejsza.



W 2025 roku platforma bezpieczeństwa Check Point i pozycja rynkowa firmy zostały docenione w ponad 26 raportach analitycznych. Laboratoria badawcze, takie jak Miercom i NSS Labs, potwierdziły także wysoką skuteczność zabezpieczeń w rygorystycznych testach. Wyróżnienia objęły kluczowe obszary, w tym bezpieczeństwo sieci, ochronę poczty e-mail oraz zabezpieczenia natywne dla chmury. Check Point konsekwentnie jest wskazywany jako lider w wielu ocenach, współtworząc przyszłość cyberbezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy przegląd najnowszych nagród i wyróżnień w ramach głównych filarów ochrony.

Wzmocniona ochrona sieci hybrydowych

2025 Gartner® Magic Quadrant™ dla hybrydowych firewalli w modelu Hybrid Mesh

The Forrester Wave™: Platformy Zero Trust, Q3 2025

Lider w IDC MarketScape: WW Enterprise Hybrid Firewall 2025 Vendor Assessment (dok. # US53687925, sierpień 2025)

(dok. # US53687925, sierpień 2025) Frost Radar™ dla firewalli nowej generacji (Next Gen Firewall) 2025

Frost – Company of the Year dla firewalli nowej generacji w regionie EMEA 2025

Frost Radar dla Secure Access Service Edge (SASE) 2025

GigaOm Radar™: Cloud Network Security Report 2025

GigaOm Radar™: Cloud Workload Security 2025

GigaOm Radar™: Enterprise Firewall 2025

GigaOm Radar™: Zero Trust Network Access 2025

MarketsandMarkets: Security Service Edge 2025

Najwyższa skuteczność bezpieczeństwa w raporcie NSS Labs 2025 Enterprise Firewall Comparative Report

NSS Labs 2025 Enterprise Firewall Comparative Report

Według firmy Check Point te wyróżnienia podkreślają możliwości producenta w obszarze hybrydowej ochrony sieci (hybrid mesh network security), zapewniającej wysokowydajną ochronę firewalli w środowiskach on-premises, chmurowych oraz SASE. Ma to być potwierdzenie pozycji Check Point Quantum jako zaufanej, korporacyjnej platformy do zaawansowanej ochrony firewalli i bezpieczeństwa Zero Trust.





Bezpieczeństwo miejsca pracy dla hiperpołączonej siły roboczej

Gartner® Magic Quadrant™ dla bezpieczeństwa poczty e-mail

Lider w IDC MarketScape: WW Extended Detection and Response (XDR) 2025 Vendor Assessment (dok. # US52997325, wrzesień 2025)

(dok. # US52997325, wrzesień 2025) Frost Radar dla Endpoint Security 2025

Frost Radar dla Managed Detection and Response 2025

Frost Global Enabling Tech Leadership – wyróżnienie dla Harmony Endpoint

GigaOm Radar™ dla SD-WAN 2025

GigaOm Radar™ dla EDR / Extended Detection and Response 2025

GigaOm Radar™ dla rozwiązań Anti-Phishing 2025

GigaOm Radar™ dla Endpoint Detection & Response 2025

KuppingerCole Leadership Compass: Email Security 2025

Quadrant Knowledge SPARK Matrix™: Extended Detection & Response (EDR) 2025





Bezpieczeństwo miejsca pracy (Workspace Security) to kluczowy filar platformy Check Point Infinity, chroniący centra danych, sieci, środowiska chmurowe, oddziały oraz zespoły zdalne. Wyróżnienia te odzwierciedlają dalszą innowacyjność Check Point oraz spójną wizję kompleksowej ochrony środowiska pracy.

Zarządzanie ekspozycją (Exposure Management)

GigaOm Radar™ dla rozwiązań CIEM 2025

GigaOm Radar™ dla Attack Surface Management 2025

Everest Group: Cyber Threat Detection and Response (CTDR) 2025

Dzięki temu, że Cyberint i Verity są obecnie częścią platformy Check Point Infinity, klienci zyskują rozszerzone, oparte na analizie wywiadowczej możliwości ochrony. Te elementy wzmacniają podejście prevention-first, integrując zaawansowane wykrywanie zagrożeń, threat intelligence oraz widoczność ryzyka w czasie rzeczywistym. W efekcie rosną możliwości Check Point w zapewnianiu pełnego pokrycia całego cyklu życia ryzyka oraz proaktywnego zarządzania ekspozycjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w całej powierzchni ataku.

Bezpieczeństwo AI

Najwyżej oceniana platforma cyberbezpieczeństwa oparta na AI w badaniu Miercom Assessment 2025

Dzięki przejęciu Lakera oraz rozwojowi AI Protect, Check Point dostarcza jeden z pierwszych w branży kompleksowych (end-to-end) „stosów” bezpieczeństwa AI. Efektem jest ciągła ochrona każdego agenta AI, zapewniająca bezpieczne i zgodne z regulacjami wdrażanie innowacji.

Według nas te wyróżnienia potwierdzają przywództwo Check Point i wieloletnie zaangażowanie w najwyższą jakość cyberbezpieczeństwa. Wraz z ewolucją krajobrazu zagrożeń, Check Point pozostaje skoncentrowany na dostarczaniu zaufanej, najlepszej w swojej klasie ochrony dla przedsiębiorstw na całym świecie.