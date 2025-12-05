Quantum Firewall Software R82.10 – przełom w zabezpieczaniu środowisk napędzanych AI?

Jak podkreśla Nataly Kremer, Chief Product Officer w Check Point, rozwój AI zwiększa presję na zespoły cyberbezpieczeństwa, które muszą chronić coraz większe zbiory danych, aplikacji i środowisk. – R82.10 pozwala organizacjom przejść na model „prevention-first” poprzez ujednolicone zarządzanie i wzmocnienie Zero Trust, jednocześnie umożliwiając bezpieczne korzystanie z narzędzi AI oraz ich rozwój – wyjaśnia przedstawiciel amerykańsko-izraelskiej firmy sektora cybersecurity.



Nowe oprogramowanie rozszerza widoczność i kontrolę nad narzędziami AI:

wykrywa nieautoryzowane użycie GenAI,

monitoruje aplikacje takie jak ChatGPT, Claude, Gemini ,

, nadzoruje wykorzystanie MCP (Model Context Protocol) ,

, chroni przepływy pracy oparte na AI oraz zapobiega nadużyciom tożsamościowym.





Według IDC, integracja zabezpieczeń AI bezpośrednio w warstwie sieciowej to dziś najszybsza droga do poprawy postawy bezpieczeństwa przedsiębiorstw. – Innowacje AI nie zwalniają, ale zwiększają powierzchnię ataku. Firmy muszą redukować ryzyko i upraszczać kontrolę – podkreśla Frank Dickson, Group VP, Security & Trust.





Wzmocniona ochrona sieci hybrydowych i nowe funkcje



R82.10 znacząco upraszcza zarządzanie środowiskami rozproszonymi, oferując scentralizowane zarządzanie dostępem do internetu dla SASE i firewalli, ułatwioną łączność gateway-to-SASE oraz zaawansowaną walidację tożsamości i urządzeń, która wspiera pełny model Zero Trust. Wśród kluczowych nowości znalazła się też ochrona przed phishingiem działająca bez konieczności inspekcji HTTPS, adaptacyjny IPS zmniejszający liczbę fałszywych alarmów oraz Threat Prevention Insights, które identyfikują luki konfiguracyjne i braki w postawie bezpieczeństwa, zanim zdążą je wykorzystać cyberprzestępcy.





Jedna platforma, zero silosów



Check Point rozszerza również swoją architekturę open-garden o ponad 250 integracji, m.in. z dostawcami EDR i MDM. Pozwala to wykorzystać sygnały postawy urządzeń i użytkowników bezpośrednio w politykach bezpieczeństwa, wzmacniając kontrolę tożsamościową i wdrażanie Zero Trust. Dzięki przejęciu firmy Lakera oraz możliwościom platformy Infinity, Check Point tworzy spójny ekosystem do zabezpieczania AI – od treningu modeli po inferencję – bez utraty wydajności.



Nowości zostały zaprezentowane podczas webinaru “Securing the AI Transformation in a Hyperconnected World”, z udziałem ekspertów Check Point, NVIDIA i IDD, a oprogramowanie R82.10 będzie dostępne do pobrania jeszcze w tym miesiącu.