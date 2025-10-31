Check Point oraz NVIDIA łączą siły, by zabezpieczyć „fabryki AI”

- Wraz z rozwojem fabryk AI nie możemy pozwolić sobie na ślepe punkty. Wspólnie z NVIDIA tworzymy bezpieczeństwo wbudowane w projekt – chroniąc modele, dane i infrastrukturę bez spowalniania innowacji - podkreśla Nataly Kremer, Chief Product Officer w Check Point.



Nowe rozwiązanie powstało w odpowiedzi na rosnącą falę zagrożeń związanych z AI. Według danych Check Pointa, co 80. zapytanie w systemach GenAI ujawnia wrażliwe dane, natomiast raport Gartnera wskazywał, że ponad 30% organizacji doświadczyło w ostatnim roku ataków na modele lub infrastrukturę AI.



AI Cloud Protect zapewnia kompleksową ochronę infrastruktury sztucznej inteligencji na wszystkich poziomach działania systemu. W warstwie sieciowej zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi oraz wyciekom danych, minimalizując ryzyko ataków typu data poisoning i model exfiltration. Na poziomie hosta wykorzystuje technologię NVIDIA DOCA Argus, która umożliwia pełną widoczność procesów uruchomionych na węzłach AI i pozwala wykrywać złośliwe działania, również w publicznie dostępnych modelach LLM. Z kolei w warstwie aplikacji AI Cloud Protect integruje się z rozwiązaniami Check Point CloudGuard WAF i Infinity GenAI Protect, dzięki czemu skutecznie blokuje ataki takie jak prompt injection, jailbreak czy wycieki poufnych danych z aplikacji wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję.



Rozwiązanie wykorzystuje akcelerację sprzętową NVIDIA BlueField-3 DPU, dzięki czemu nie obciąża CPU ani GPU. Wkrótce ma też obsługiwać BlueField-4, który zapewni nawet sześciokrotnie większą moc obliczeniową i dwukrotnie większą przepustowość sieciową.

Obecnie Check Point testuje AI Cloud Protect w sektorze finansowym i u partnerów takich jak World Wide Technology (WWT).



- Połączenie Check Point AI Cloud Protect i NVIDIA BlueField umożliwia ochronę najbardziej wrażliwych obciążeń AI – od trenowania modeli po inferencję – bez kompromisów w zakresie wydajności – mówi Chris Konrad, VP Global Cyber w WWT.