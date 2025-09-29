Nowy wymiar bezpieczeństwa chmurowego: strategiczne partnerstwo Wiz i Check Point już przynosi efekty

Ta synergia pozwala firmom uzyskać natychmiastowy wgląd w realne zagrożenia chmurowe, ograniczyć liczbę fałszywych alarmów i skutecznie zabezpieczać infrastrukturę, zanim podatności zostaną wykorzystane przez cyberprzestępców. To efekt połączenia zaawansowanego systemu prewencji zagrożeń firmy Check Point z wiodącą na rynku widocznością i analizą ryzyka oferowaną przez Wiz.



Zintegrowane rozwiązanie umożliwia zwiększenie widoczności i przyspieszenie reakcji firm, większa obronę przed zagrożeniami typu zero-day oraz znacznie zwiększa redukcję ryzyka błędnej konfiguracji.





Dlaczego to partnerstwo jest przełomowe?



Dotychczas bezpieczeństwo chmurowe często dzieliło się na dwa odrębne obszary: CNAPP, odpowiadające za analizę i widoczność ryzyka, oraz kontrolę sieciową, zapewnianą przez zapory ogniowe. Takie podejście wymagało od zespołów bezpieczeństwa prowadzenia ręcznych analiz, które często kończyły się odkryciem, że potencjalna luka była już blokowana przez zasady NAT lub firewall.



Zintegrowana architektura Wiz i Check Point niweluje ten rozdział. Dzięki współdzieleniu kontekstu — np. czy dany zasób w chmurze jest publicznie wystawiony, zawiera podatności i w jaki sposób zabezpieczony jest przez reguły sieciowe Check Point — możliwe jest zamknięcie luki między wykrywaniem ryzyka a faktyczną ochroną. Takie podejście nie tylko zwiększa poziom ochrony, ale również daje zespołom inżynierskim czas na bezpieczne wdrażanie trwałych poprawek, bez ryzyka przerwania działania usług.





Nowy standard w bezpieczeństwie chmurowym

Partnerstwo Wiz i Check Point to odpowiedź na realne potrzeby firm, które funkcjonują w coraz bardziej złożonych środowiskach chmurowych. Integracja widoczności, kontekstu sieciowego i prewencyjnych mechanizmów ochrony pozwala nie tylko lepiej chronić dane, ale również pracować efektywniej i z większym spokojem.