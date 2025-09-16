Check Point przejmuje Lakerę – firmę ekspertów AI z Google i Meta. Celem stworzenie jednego z pierwszych systemów kompleksowego zabezpieczenia AI.
Check Point Software Technologies, światowy lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ogłosił przejęcie firmy Lakera, jednego z najbardziej innowacyjnych dostawców natywnego bezpieczeństwa AI. Check Point wspólnie z Lakerą zaoferuje pierwsze na rynku kompleksowe zabezpieczenie chroniące aplikacje oparte na sztucznej inteligencji. Przejęcie oceniane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń na rynku AI i cyberbezpieczeństwa, którego wartość szacowana jest na 25–30 mld dolarów* na świecie.
2025-09-16, 18:30

Lakera, założona przez ekspertów AI z Google i Meta, została od początku zaprojektowana z myślą o środowiskach naturalnie wykorzystujących sztuczną inteligencję. Firma prowadzi główne centra badawczo-rozwojowe w Zurychu i San Francisco. Jej kluczowe rozwiązania – Lakera Red i Lakera Guard – umożliwiają ocenę bezpieczeństwa jeszcze przed wdrożeniem oraz zapewniają ochronę w czasie rzeczywistym dla dużych modeli językowych LLM, agentów AI i złożonych procesów opartych na różnych typach danych.

Choć Check Point Software posiada już rozwiązania zabezpieczające przez atakami na AI (m.in. GenAI Protect), to przejęcie Lakery poszerzy wachlarz usług i umożliwi wprowadzenie jednego z pierwszych w branży kompleksowych rozwiązań zabezpieczających AI.

– „AI zmienia każdy proces biznesowy, ale jednocześnie tworzy nowe powierzchnie ataku. Wybraliśmy Lakerę, ponieważ dostarcza natywne bezpieczeństwo AI, najwyższą precyzję i szybkość działania w skali. Razem ustanawiamy nowy standard sposobu, w jaki przedsiębiorstwa świadomie korzystają z AI” – powiedział Nadav Zafrir, CEO Check Point Software Technologies.

Generatywna sztuczna inteligencja, duże modele językowe (LLM) oraz systemy agentowe stają się fundamentem cyfrowej transformacji. Wraz z nimi rośnie jednak liczba zagrożeń - od wycieków danych i manipulacji modelami po ryzyka wynikające z autonomicznych decyzji wielu agentów AI. Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność wdrażania zupełnie nowych standardów ochrony.

– „Lakera została stworzona na potrzeby ery AI – z bezpieczeństwem w czasie rzeczywistym i badaniami wpisanymi w nasze DNA. Dołączenie do Check Point pozwoli nam przyspieszyć globalny rozwój. Razem będziemy chronić LLM, generatywną AI i agentów z szybkością, precyzją i zabezpieczeniami, których przedsiębiorstwa potrzebują, by korzystać z AI z pełnym zaufaniem” – podkreśla David Haber, współzałożyciel i CEO Lakera.

Lakerę wyróżnia kompleksowe podejście do bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. To rozwiązanie AI-native, stworzone specjalnie do ochrony dużych modeli językowych LLM, generatywnych systemów i agentów AI przed prompt injection, wyciekiem danych czy manipulacją modeli. Dzięki wykrywaniu zagrożeń na poziomie 98% przy opóźnieniu poniżej 50 ms i wskaźniku fałszywych alarmów poniżej 0,5%, Lakerę można bezpiecznie stosować nawet w strategicznych sektorach gospodarki – bankowym, medycznym czy przemysłowym. Platforma stale się uczy i adaptuje, bazując na ponad 80 milionach wzorców ataków zebranych w sieci Gandalf oraz wynikach badań prowadzonych przez zespół 11 doktorów nauk ścisłych. Dodatkowo oferuje wsparcie dla ponad 100 języków, co pozwala skutecznie chronić systemy firm działających na wielu rynkach, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej (w tym w Polsce).

W wyniku transakcji (sfinalizowanej w VI kw. 2025 r) powstanie Globalne Centrum Doskonałości ds. Bezpieczeństwa AI firmy Check Point, które ma wyznaczać kierunki rozwoju całej branży.

* Wartość na podstawie raportów Precedence Research i Mordor Intelligence.

