Check Point liderem platform Zero Trust według Forrester

Firma Check Point Software Technologies została sklasyfikowana wśród liderów raportu The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, Q3 2025. Analitycy Forrester docenili izraelską firmę za kompleksowe podejście do bezpieczeństwa sieciowego w środowiskach hybrydowych, w tym za wykorzystanie AI i strategię opartą na prewencji. To szczególnie istotne wyróżnienie w kontekście rosnących zagrożeń cybernetycznych – w 2 kwartale roku na całym świecie liczba ataków wzrosła aż o 21% r/r.