Hakerzy zaatakowali inwestorów kryptowalut. Skradziono ponad 9 milionów dolarów w kryptowalutach.

- Ostatnie ataki pokazują jak bardzo cyberprzestępczość się sprofesjonalizowała. Inferno Drainer nie tylko kradnie kryptowaluty; rozwija on oszustwa na wzór startupu, z siecią partnerów, własną infrastrukturą i ciągłymi aktualizacjami. Ekosystem kryptowalut musi wreszcie zdać sobie sprawę, jak zaawansowane i uporczywe stały się te zagrożenia – uważa Eli Smadja, menedżer w Check Point Software Technologies.



Check Point odkrył, że działalność Inferno Drainera przyniosła w ostatnim półroczu ponad 30 000 ofiar w ponad 30 blockchainach. Rekordowa jednorazowa strata użytkownika sięgnęła 761 000 dolarów, czyli ponad 2,9 mln PLN! Szacuje się, że wszystkie kradzieże przypisywane Inferno Drainer mogą przekraczać łącznie nawet 250 milionów dolarów.



Inferno Drainer to przykład modelu Drainer-as-a-Service (DaaS) – zorganizowanej usługi przestępczej, w której operatorzy udostępniają zestawy narzędzi phishingowych swoim „partnerom”, zapewniając im infrastrukturę, dedykowane skrypty i bieżące wsparcie techniczne. Według analityków Check Point Research, obecna wersja oprogramowania cechuje się niespotykanym poziomem zaawansowania technologicznego.



Wersja z 2025 roku wprowadza szereg nowoczesnych mechanizmów utrudniających wykrycie i przeciwdziałanie atakom. Posiada szyfrowaną komunikację C&C w łańcuchu Binance Smart Chain, czy jednorazowe smart kontrakty, które ulegają samozniszczeniu po pojedynczym użyciu. Narzędzie umożliwia wykorzystanie protokołu OAuth2 i bezpiecznych proxy do omijania filtrów przeglądarek, portfeli i narzędzi antyphishingowych, awielowarstwowe szyfrowanie AES i głęboka obfuskacja kodu, chroni przed analizą ekspertów ds. bezpieczeństwa.





Jak działa atak?

Ataki Inferno Drainer bazują głównie na manipulacji użytkownikiem. Wg analityków Check Point Research można je opisać w trzech punktach:

Hakerzy przejmują linki zaproszeń na Discordzie lub podszywają się pod popularne boty (np. Collab.Land).

Podszywając się pod interfejsy weryfikacyjne, nakłaniają ofiary do podłączenia portfela i podpisania „niewinnej” transakcji.

W rzeczywistości użytkownicy autoryzują złośliwe smartkontrakty lub udzielają nieświadomie stałego dostępu do tokenów.

W niektórych przypadkach użytkownicy przesyłają tokeny na wcześniej przygotowane adresy, bez jakiejkolwiek interakcji, co uniemożliwia portfelowi ostrzeżenie o zagrożeniu.





Jak się chronić?

Eksperci z Check Point Research zalecają użytkownikom regularne sprawdzanie adresów URL i korzystanie tylko z oficjalnych źródeł – najlepiej zapisywać je jako zakładki, używanie „burner wallets” do testowania airdropów i nowych projektów, sprawdzanie czy bot Discorda ma oznaczenie Verified App. Niezbędna jest również analiza każdego wniosku o podpisanie transakcji – doradzają eksperci.