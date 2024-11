AI ułatwia zarządzanie bezpieczeństwem sieci

Infinity AI Copilot opracowany przez Check Point Software Technologies to zaawansowane narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane z myślą o uproszczeniu zadań związanych z Harmony SASE. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy mogą liczyć na natychmiastowe odpowiedzi na swoje pytania, a także na intuicyjną pomoc w konfiguracji sieci, zarządzaniu regułami zapory czy wykrywaniu złośliwego oprogramowania.

AI Copilot to jak posiadanie osobistego eksperta ds. SASE dostępnego na każde wezwanie. Niezależnie od tego, czy stawiasz pierwsze kroki w konfiguracji systemu, czy chcesz zoptymalizować już istniejącą infrastrukturę, AI Copilot zapewnia wsparcie krok po kroku, oszczędzając czas i zmniejszając potrzebę przeglądania rozbudowanej dokumentacji.

Rozwiązanie oferuje szeroką gamę funkcji, które usprawniają zarządzanie bezpieczeństwem sieci. Użytkownicy mogą:

Uzyskać natychmiastową pomoc przy konfiguracji : Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz pracę z Harmony SASE, czy rozwijasz istniejącą infrastrukturę, AI Copilot pomoże Ci w ustawieniu dostępu prywatnego i internetowego, dodaniu reguł zapory oraz konfiguracji innych aspektów sieci.

: Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz pracę z Harmony SASE, czy rozwijasz istniejącą infrastrukturę, AI Copilot pomoże Ci w ustawieniu dostępu prywatnego i internetowego, dodaniu reguł zapory oraz konfiguracji innych aspektów sieci. Dostęp do najlepszych praktyk : Konfiguracje związane z bezpieczeństwem często wymagają specjalistycznej wiedzy. AI Copilot oferuje rekomendacje dotyczące zarządzania regułami zapory czy filtrowania stron internetowych, zapewniając, że Twoja sieć jest chroniona zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

: Konfiguracje związane z bezpieczeństwem często wymagają specjalistycznej wiedzy. AI Copilot oferuje rekomendacje dotyczące zarządzania regułami zapory czy filtrowania stron internetowych, zapewniając, że Twoja sieć jest chroniona zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi. Łatwe zarządzanie użytkownikami: Zintegrowanie zespołu z dostawcą tożsamości czy zarządzanie użytkownikami staje się prostsze dzięki szczegółowym instrukcjom oferowanym przez AI Copilot.

Jak podkreślają przedstawiciele Check Point Software, AI Copilot pozwala m.in. na blokowanie dostępu do konkretnych stron internetowych lub wykrycie złośliwego oprogramowania - w przypadku otrzymania alertu o wykryciu złośliwego oprogramowania, szybka reakcja jest kluczowa. AI Copilot wskaże kroki, które należy podjąć – od izolacji zagrożonego urządzenia, przez pełne skanowanie, aż po aktualizację polityk bezpieczeństwa.

Dostęp do AI Copilot jest prosty. Wystarczy zalogować się do portalu Infinity, przejść do Harmony SASE, a następnie kliknąć „Infinity AI Copilot” w prawym górnym rogu ekranu. AI natychmiast odpowie na Twoje pytania, dostarczając szczegółowe instrukcje i odsyłając do odpowiedniej dokumentacji.

AI w połączeniu z narzędziami do zarządzania bezpieczeństwem sieci, takimi jak Harmony SASE, to przyszłość branży IT. Automatyzacja procesów, dostęp do najlepszych praktyk oraz szybka reakcja na zagrożenia to tylko niektóre z korzyści, jakie oferuje Infinity AI Copilot. W dobie rosnących zagrożeń cybernetycznych, takie rozwiązania stanowią klucz do sukcesu każdej organizacji.