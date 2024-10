Gartner Magic Quadrant: Check Point „Wizjonerem” wśród platform ochrony punktów końcowych

Firmy obecnie mierzą się z coraz bardziej zaawansowanymi cyberzagrożeniami, które w szczególności celują w punkty końcowe. Raport Check Point Research wykazał 30% wzrost globalnych cyberataków w drugim kwartale 2024 roku. Jednocześnie przedsiębiorstwa muszą zarządzać skomplikowanymi, wielowarstwowymi systemami ochrony.

„Punkty końcowe są jednym z najbardziej podatnych miejsc na naruszenia bezpieczeństwa, dlatego stale przesuwamy granice innowacji, aby zapewnić silną ochronę dla firm każdej wielkości” – powiedział Ofir Israel, wiceprezes ds. prewencji zagrożeń w Check Point Software Technologies.

Harmony Endpoint wyróżnia się zdolnością do autonomicznego wykrywania i reagowania na zagrożenia, z imponującą skutecznością blokowania na poziomie 99,8% w przypadku nowych złośliwych oprogramowań, ransomware i ataków typu zero-day. Dzięki elastycznym opcjom wdrożenia i zunifikowanemu podejściu do bezpieczeństwa, rozwiązanie to nie tylko minimalizuje ryzyko, ale także upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem, obniżając koszty operacyjne.

„Check Point Harmony Endpoint spełnił wszystkie nasze kryteria i skutecznie zajął się naszymi obecnymi zagrożeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jego autonomiczne funkcje wykrywania i reagowania umożliwiają naszemu zespołowi łatwe przechwytywanie ataków i zapobieganie ich wpływowi na użytkowników i punkty końcowe” – mówił Gary Li, wiceprezes Instytutu Badawczego Gotion High-Tech.

Rozwiązanie Harmony Endpoint, będące częścią platformy Check Point Infinity, nie tylko chroni środowiska pracy zdalnej, ale również integruje zaawansowane funkcje EPP, EDR i XDR, co czyni je kluczowym narzędziem w walce z rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi.