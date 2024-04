Check Point łączy siły z Microsoft. Celem usprawnienie Infinity AI Copilot za pomocą usługi Microsoft Azure OpenAI.

Infinity AI Copilot to generatywna usługa sztucznej inteligencji, która wykorzystuje automatyzację do przyspieszenia administrowania bezpieczeństwem nawet o 90% i zwiększenia efektywności bezpieczeństwa poprzez szybsze łagodzenie i reagowanie na incydenty. Rozwiązanie Check Point wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji zarówno typowych, jak i złożonych zadań związanych z bezpieczeństwem, odciążając zespoły ds. bezpieczeństwa, a jednocześnie poprawiając skuteczność zabezpieczeń przed najbardziej wyrafinowanymi atakami.

Współpraca z usługą Azure OpenAI Service to kluczowy element strategii firmy Check Point polegającej na tworzeniu produktów i usług związanych z generatywną sztuczną inteligencją w zakresie cyberbezpieczeństwa. - Nasza współpraca z Microsoft Azure OpenAI Service stanowi znaczący krok w naszej misji oferowania najbardziej zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji – powiedział Eyal Manor, wiceprezes ds. zarządzania produktami w Check Point. - Łącząc wiedzę i narzędzia Microsoftu w zakresie sztucznej inteligencji z naszym głębokim zrozumieniem bezpieczeństwa cybernetycznego w sieciach, chmurach i urządzeniach, wyznaczamy nowe standardy dla tego, co organizacje mogą osiągnąć w walce z rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi przy ograniczonych zasobach IT.

Infinity AI Copilot, ceniony za innowacyjne podejście do cyberbezpieczeństwa, pozwoli na korzystanie z zaawansowanych modeli wielkojęzykowych (LLM) dostarczonych przez firmę Microsoft, dzięki czemu jest w stanie sprostać szerokiemu zakresowi wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem z większą wydajnością i skutecznością.

Dzięki Infinity AI Copilot klienci Check Point odczują wyraźną poprawę sposobu zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym w swoich organizacjach, w tym:

Szybsze czasy rozwiązywania problemów administracyjnych: wykorzystanie sztucznej inteligencji do skrócenia czasu potrzebnego na wykonanie zadań administracyjnych związanych z bezpieczeństwem nawet o 90%, w tym analizę zdarzeń, rozwiązywanie problemów i zmiany zasad.

Zaawansowana reakcja na incydenty: wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji w wykrywaniu zagrożeń na dużą skalę, analizie operacyjnej, naprawie i rozwiązywaniu incydentów.

Ujednolicona ochrona dostarczana w chmurze: oferuje kompleksowe zabezpieczenia wspomagane sztuczną inteligencją w całej platformie Check Point Infinity – od sieci, przez chmurę, po obszar roboczy – co czyni ją prawdziwie wszechstronnym „współpilotem”, wspieranym przez płynną integrację usługi Azure OpenAI.

Oprócz powyższych ulepszeń, Check Point zapewnia wyjątkową zdolność ochrony LLM przed krytycznymi lukami w zabezpieczeniach, takimi jak ominięcie natywnych kontroli bezpieczeństwa, szkodliwa mowa. Co więcej, firma Check Point opracowała i wdrożyła własną, szybką inżynierię, wykorzystując najlepsze praktyki generowania rozszerzonego wyszukiwania (RAG). Jeśli chodzi o Infinity AI Copilot, RAG służy do poprawy niezawodności i dokładności usługi na podstawie faktów pobieranych ze źródeł Check Pointa, w tym z forum społeczności (zwanego CheckMates), własnej dokumentacji produktu i wewnętrznych baz danych zawierających dane specyficzne dla produktu.