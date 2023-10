Poziom naszej cyberhigieny jest bardzo niski, a zagrożenia rosną z roku na rok

Liczba ataków cybernetycznych rośnie z roku na rok. Statystycznie do ataku na urządzenie mobilne dochodzi co 39 sekund na świecie, a ofiarami pada ponad 800 tys. osób. W Polsce do ataku hakerskiego dochodzi co 10 minut. W sumie średnio ok. 1000 razy tygodniowo. Ale są sektory, które znacznie częściej odpierają ataki – użyteczności publicznej, służby zdrowia, finansów – ponad 2000 razy tygodniowo – wynika z danych firmy Check Point.

Ponad 60% ataków dokonywanych jest na urządzenia mobilne, które zwykle nie są odpowiednio zabezpieczone. Co ciekawe, Polacy w większości nie korzystają z generatorów haseł i stawiają na własną wiedzę i metody zabezpieczania dostępu do danych. To stanowi duże zagrożenie dla ich bezpieczeństwa osobistego i finansowego, wynika z obserwacji firmy Check Point Software Technologies. Największą i najbardziej zagrożoną grupą użytkowników sieci są seniorzy (powyżej 65 roku życia), wśród których blisko połowa (40%) nie robi żadnych kopii dokumentów zapasowych.

- Smartfony stały się małymi komputerami, które spełniają wiele naszych potrzeb, od poczty elektronicznej i transakcji bankowych po komunikację i korzystanie z mediów społecznościowych. Stałe połączenie do sieci i możliwość instalacji różnych aplikacji sprawia, że bezpieczeństwo mobilne jest narażone na ataki cyberprzestępców. Podkreślam – bezpieczeństwo nie jest bezpośrednio związane tylko z systemem operacyjnym i używanym urządzeniem, ale także z komunikacją w Internecie, szyfrowaniem danych i świadomością prywatności użytkowników – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software w Polsce.

I choć 95% ataków dokonywanych jest na organizacje rządowe, firmy technologiczne lub duże przedsiębiorstwa branży handlowej (jako centra wiedzy i danych o setkach tysięcy klientów), to ataki na prywatnych użytkowników, korzystających z popularnych aplikacji stanowią rosnące zagrożenie.

Skuteczna ochrona przed cyberatakami i niebezpiecznymi praktykami w sieci sprowadza się przede wszystkim do tworzenia silnych haseł i ich aktualizacji czy instalacji oprogramowania antywirusowego. Aż 90% użytkowników smartfonów deklaruje**, że w Polsce istnieje potrzeba zintensyfikowania działań edukacyjnych w tym zakresie. Tymczasem ponad 25% Polaków nie stosuje hasła zabezpieczającego smartfon (BIK), a prawie 20% nie wie czy jego urządzenie mobile posiada system antywirusowy.

Szczególnie niepokojącym jest fakt, że 20% włamań i kradzieży poufnych danych na świecie wynika z przejęcia loginów, a 8 na 10 użytkowników urządzeń mobilnych używa tego samego hasła do wielu innych aplikacji i kont. Z wypowiedzi ekspertów wynika, że 1 na 36 urządzeń mobilnych na świecie ma zainstalowane aplikacje zawierające szkodliwe oprogramowanie, najwięcej z nich przejmuje dane z systemu Android.

- Im bardziej polegamy w codziennym życiu na telefonie, tym bardziej będzie to miało wpływ na nasze bezpieczeństwo – podsumowuje Wojciech Głążewski z firmy Check Point Software w Polsce.