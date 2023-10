Warszawa - centrum obrad ekspertów bezpieczeństwa cybernetycznego. Check Point Security Day 2023!

Już po raz 23 eksperci IT oraz bezpieczeństwa sieciowego z całego kraju i Europy spotkają się podczas konferencji Check Point Security Day. Tegoroczne spotkanie odbywa się w wyjątkowym momencie. Liczba ataków cybernetycznych rośnie – grupy terrorystyczne wspierane przez hakerów atakują na Ukrainie, w Polsce, Bliskim Wschodzie. Z danych firmy Check Point wynika, że codziennie dochodzi do ponad 2000 ataków na świecie, w Polsce co prawda o połowę mniej (ok. 900), ale są one wyjątkowo bolesne dla strategicznych gałęzi gospodarki.. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami ataków na GPW, PKP, czołowe baki polskie, placówki opieki zdrowotnej… Stąd potrzeba tak ważnego spotkania ekspertów i dyskusji na temat najnowszych danych o skali zagrożeń cybernetycznych oraz rozwiązań stosowanych przez firmy na świecie.