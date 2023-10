2x szybsze zabezpieczenie Internetu - nowe rozwiązanie Hybrid SASE od Check Pointa

Wzrost liczby pracy hybrydowej powoduje, że przedsiębiorstwa korzystają z wielu usług w chmurze, a 90% z nich działa obecnie w takich środowiskach. Organizacje przechodzą z lokalnych zabezpieczeń internetowych na rzecz zabezpieczeń internetowych dostarczanych w chmurze. Do tej pory cały ruch był przekierowywany do jednego miejsca w celu kontroli, co generowało duże opóźnienia. Rozwiązaniem tego problemu zajęli się specjaliści z firmy Check Point Software. Ich nowe rozwiązanie, Quantum SASE, zintegrowane z technologiami Perimeter 81, oferuje nawet dwa razy szybsze bezpieczeństwo w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.